中評關注：學者論融合發展是兩岸必由之路

第六屆兩岸融合發展論壇20日在福建省三明市舉辦（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月21日電（記者 李子寧）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學、福建省社會科學院現代台灣研究所、廈門大學台灣研究院共同主辦的第六屆兩岸融合發展論壇20日在福建省三明市舉辦。論壇主旨發言環節，兩岸學者圍繞當前兩岸形勢與兩岸融合發展問題對策、兩岸融合發展前景及福建兩岸融合發展示範區建設等議題進行深入交流研討。



上海東亞研究所所長王海良表示，兩岸融合發展是兩岸必由之路，深化兩岸融合發展是現在正在做、要做好、不斷改進的要務，尤其是在民進黨控制台灣的情況下，需要做更大的努力。民進黨破壞了兩岸關係的政治基礎，因而改變了台海現狀，現階段兩岸融合發展只能是台灣同胞來大陸融合與發展。面對大陸的兩岸融合發展舉措，民進黨當局不擇手段進行阻撓，表明它對這件事情充滿畏懼和惶恐不安。然而，大陸方面不會也沒有因此而改變兩岸融合發展，因為這是和平統一大方向下的選擇與模式。同時兩岸融合發展是統一共構之舉，現在處理台灣問題，是和平與非和平的問題，不是“武統”與否的問題。在這樣的背景下，就能更好理解融合發展。目前，兩岸官方的冷對抗使兩岸關係陷入了僵局，但兩岸社會還是有著千絲萬縷的緊密聯繫，民間交流交往無法斷絕。簡單地說，就是大陸秉持以人民為中心的方針，台灣民眾先領會、先接受、先受益。民進黨當局能設置大陸入島交流的障礙，但擋不住台灣民眾到大陸交流。大陸可以把台灣當局與政黨放在一邊，創造條件讓台灣民眾來大陸，通過“融合”，在大陸形成利益共同體，它可以說是命運共同體的呈現形式。



王海良表示，兩岸融合發展是實現國家統一和民族復興的必要條件、必須階段和必備一環。沒有兩岸融合發展，難以實現兩岸共謀統一、共創民族復興、共鑄光明未來。既然融合是共構，就應有相互尊重、相互包容、相互照顧的要求與空間，就應心平氣和地商談，努力爭取形成心靈契合，並在此基礎上達成共識，實現兩岸永久性共構。中華民族是講大義、顧大局、有大智的民族，兩岸同胞肩負共同使命任務，當竭盡全力、窮盡智慧，在融合發展的基礎上為實現祖國完全統一而攜手努力。

