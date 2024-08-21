中評聚焦：專家學者共探產業融合與文化融合

閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院院長陳克明（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月21日電（記者 李子寧）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學、福建省社會科學院現代台灣研究所、廈門大學台灣研究院共同主辦的第六屆兩岸融合發展論壇20日在福建省三明市舉辦。主題討論環節，兩岸學者圍繞當前兩岸的產業融合與文化融合等議題展開了深入交流討論。



閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院院長陳克明表示，兩岸融合發展是新時代黨解決台灣問題總體方略的重要內容，在推進國家統一的進程中，必須有效推動兩岸融合發展。兩岸產業融合發展是兩岸融合發展的重要部分和重要基礎，所以，推進兩岸融合發展必須不斷有效推動兩岸產業融合發展。推動兩岸產業融合發展，必須不斷地拓展和深化兩岸產業合作，這就是在現有產業合作的基礎上，不斷強化合作關係，使這種關係達到緊密且穩定的狀態，進入可持續 發展狀態，同時，不斷擴大兩岸產業合作的領域和接觸面，這不但能夠通過產業鏈、供應鏈和價值鏈的相互作用增強兩岸產業合作關係，還能通過增加擴大兩岸產業合作面，為兩岸產業體系的結構性對接，實現兩岸產業融合發展創造良好的條件。隨著大陸經濟的快速發展，大陸的經濟環境發生很大的變化，加上近年來國際市場及供應鏈關係也發生很大的變化，許多台資企業需要更新產品及其技術以及相應的經營模式，需要改變經營領域或尋求新的發展領域，需要改變市場面向，需要面對企業的接班繼承問題等。台資企業的轉型升級，台資企業在大陸的可持續經營，是兩岸產業合作深化發 展的重要基礎，對於推動兩岸產業融合發展有重要的意義。



商務部國際貿易經濟合作研究院台港澳研究所所長、研究員曹晉麗表示，黨的二十大報告提出，要“繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展”。《中共中 央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》再次強調，要“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。當前，台海局勢複雜嚴峻，但要和平、要發展、要交流、要合作仍是兩岸同胞的主流民意。隨著中央多項惠台政策落地實施，兩岸經貿融合發展呈現高質量發展新特點。新時代，加快推進中國式現代化必將釋放更大政策紅利和市場機遇，以福建兩岸融合發展示範區建設為契機，拓寬兩岸交流合作領域和渠道、深化兩岸經濟融合、擴大兩岸民眾的受益面和獲得感，將是未來對台政策著力點。