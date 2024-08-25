鄭劍：突破“台獨”封鎖　推進兩岸融合發展

廈門大學台灣研究院講座教授、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月25日電（記者 李子寧）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學、福建省社會科學院現代台灣研究所、廈門大學台灣研究院共同主辦的第六屆兩岸融合發展論壇20日在福建省三明市舉辦。廈門大學台灣研究院講座教授、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍表示，民進黨打破島內“輪流坐莊”規律繼續執政，“台獨”分裂分子氣焰囂張。賴清德自5月20日就職之日起，一系列涉兩岸關係言行表明，其必然頑固堅持“台獨”分裂立場，運用政權的力量，竭力從政治、經濟、社會、文化教育，到軍事、法律、認知、認同等領域，割裂兩岸、封鎖交流、限縮合作，不惜背叛中華民族，不惜損害海峽兩岸人民的共同利益；“倚美謀獨”，“盲動冒險”，強硬展現其個人色彩，追求“一黨一己”歷史定位。台海形勢進一步惡化，兩岸之間面臨戰爭與和平的重大抉擇，和平發展、融合發展大局的可持續性面臨空前挑戰。兩岸關係何去何從，需要兩岸人民做出共同選擇。



鄭劍指出，大陸方面2005年3月14日頒布實施的《反分裂國家法》第五條明文規定：以和平方式實現祖國統一，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本利益。國家以最大的誠意，盡最大的努力，實現和平統一。作為以反分裂為主旨的《反分裂國家法》，之所以做出這樣的規定，意在告訴廣大台灣同胞，不到最後一刻，大陸方面不會放棄和平統一的努力；大陸方面推動兩岸和平統一的一切努力與非和平方式統一的準備與實施之間並非非此即彼的排他性關係，而是並行不悖的兼容性關係。換言之，任何和平的努力都不會以放鬆非和平手段的準備為先決條件；任何非和平手段的準備和實施過程中都不會放棄和平的努力，無論是針對全局的和平努力，還是針對局部的和平，甚至針對台灣某個群體、某個地方、某個特定人士的可能努力，均不會放棄。這就意味著，兩岸關係和平發展、融合發展與非和平手段反“台獨”反干涉之間沒有不可跨越的鴻溝。面對賴清德為首的“台獨”分裂勢力的狂妄挑釁逼迫、進逼紅線行徑，大陸方面推動兩岸關係融合發展的決心意志仍然不會動搖、一系列兩岸融合發展政策仍然是現在進行時和未來延續時。而且，即便將來兩岸統一以後，無論是以和平的方式實現的，還是以非和平的方式實現的，歷經長期分離的海峽兩岸仍然需要進一步的融合發展，這是確保長治久安的應有之為。

