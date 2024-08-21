唐永紅：認清“台獨史觀” 予以有效反制

廈門大學台灣研究院教授唐永紅（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月21日電（記者 袁曉麥）以“鑄牢民族認同 共促民族復興”為主題的2024年兩岸關係研討會日前在山東青島舉行。廈門大學台灣研究院教授唐永紅主題發言時指出，認清“台獨史觀”的建構方式與危害程度，是予以有效反制的前提。



唐永紅指出，所謂“台獨史觀”建構，是指“台獨”勢力、分子通過台灣政治、經濟、教育、輿論、社會等體系的潛移默化作用，力圖從歷史、文化、教育、社會等領域“去中國化”，切割兩岸連接，培育並強化“台灣本土意識”“台灣主體意識”“台灣主權意識”，企圖建立與中華文化、中華民族、中國歷史對等的所謂的“台灣文化”“台灣民族”“台灣歷史”，為“政治台獨”“法理台獨”夯實社會意識形態基礎。



唐永紅認為，“台獨史觀”建構始於“文化台獨”，通過故意過分推崇鄉土文化的地位，人為地誇大台灣地區鄉土文化與中華文化的差異，故意以台灣地區的鄉土文化否定、取代整個中華文化。1988年李登輝上台執政以來，“台獨”勢力以分裂國家、“獨立建國”為目的，大力推動“文化台獨”。多年來，在台灣，“去中國化”“去中華化”甚囂塵上，“台獨”勢力通過篡改歷史課綱等各種形式千方百計深化“台灣本土意識”“台灣主體意識”“台灣主權意識”，企圖通過文化“台獨”重構台灣民眾的文化認同，進而改變台灣民眾的國家認同與統一意願。



唐永紅表示，“文化台獨”、建構“台獨史觀”看似不像“法理台獨”那樣會給兩岸關係直接造成強烈的衝擊波，雖說要徹底去除中華文化也不容易，但近年來，通過教育、媒體、政治等手段層層滲透，堅持不懈地影響年輕人的三觀，“去中國化”的後果已不可輕視。如今，“台獨”分裂意識形態已經滲透了年輕一代，確然已經形成了一種不容小覷的影響力。“今天，許多台灣年輕人已不識孫中山、岳飛，搞不清歷史年代順序，把孔子視為外國人，普遍‘拒統傾獨’。這都是‘文化台獨’‘去中國化’、建構‘台獨史觀’造成的惡劣後果。”唐教授進一步指出，“文化台獨” 建構“台獨史觀”造成台灣年輕人的歷史記憶混淆、國家認同扭曲與統一意願弱化，也導致兩岸青年在交流上的隔閡，引發兩岸民意對抗，更進一步衝擊到兩岸關係的未來發展，以及國家統一的代價與進程。



唐永紅建議，反對和遏制“台獨”，就必須反對和遏制“文化台獨”以及“台獨史觀”。當前，祖國大陸要加大對台文化工作與交流。一方面，可以利用各種媒體尤其是新媒體的傳播效果，講好中華文化故事，爭奪文化話語權，讓“文化台獨”“台獨史觀”無處容身；另一方面，可以充分利用各種自媒體、新平台，運用各種新興的交流手段，增進兩岸文化交流、文化認同與民族認同。

