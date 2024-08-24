劉相平：以中華民族史觀反制“台獨”史觀

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月24日電（記者 袁曉麥）南京大學台灣研究所所長劉相平日前在2024年兩岸關係研討會上表示，應該以“中華民族史觀”為主軸，開展台灣史研究，持續推動，以爭取台灣的台灣史研究學界的認可和采納。“中華民族史觀”，就是站在中華民族整體利益的高度上，從是否符合、維護、發展中華民族整體利益的立場出發，界定台灣史研究對象的性質，評判研究對象的“是”與“非”、“正義”與“非正義”，以加強兩岸同胞的中華民族文化認同和民族認同。



2024年兩岸關係研討會於8月17日至8月18日在山東青島舉行，來自海峽兩岸的有關人士和專家學者140餘人參會。劉相平在大會上作主題發言時談及反制“台獨”史觀的新史觀。他說，對“台獨”史觀的批判和翻轉，是我們的政治任務也是學術使命。在遏制“政治台獨”的同時，也要尊重歷史事實，強化理論闡述，從學理上深入、精準地反制“台獨”史觀，才能取得徹底的、真正意義上的勝利。



劉相平認為，兩岸分隔後，台灣學界歷史研究中的史觀經歷了劇烈的變化。在蔣介石、蔣經國統治時期，台灣史學界多採取“內戰史觀”“國民黨史觀”，雖然該種史觀“反共”，但能秉持“海岸兩岸同屬一個中國”的立場。在李登輝上台後，各種“台獨”史觀包括“台灣島史觀”“台灣中心史觀”“同心圓史觀”“台灣主體史觀”“後殖民史觀”“獨台史觀”“反中史觀”等紛紛出籠。這些“台獨”史觀“最根本的核心理念就是切斷台灣與中國大陸的歷史聯繫，使台灣獨立於中國之外，把台灣歷史與中國歷史割裂開來甚至對立起來，把中國史看作外國史，其政治企圖都是要把台灣從中國分離出去”。“台獨”史觀的出籠，是“文化台獨”的重要組成部分，而“文化台獨”的目的是“將台灣文化‘去中國化’之後再‘民族化’”，以建構“台灣文化民族主義”。

