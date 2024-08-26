李振廣：“台獨”逆歷史潮流　注定徒勞無功

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月26日電（記者 袁曉麥）日前，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣在2024兩岸關係研討會上的主題發言時指出，面對國家統一與兩岸融合的時代洪流，“台獨”分裂活動無疑是逆歷史潮流而動，注定徒勞無功。“台獨”分子搞分裂就像是關起門來“閉門造車”，是典型的“內卷”表現。“台獨”分子拒絕融合，自詡“主權獨立”，但時代大勢不會允許其得逞。



李振廣表示，對於頑固的“台獨”分子，要用"武器的批判"，比如《反分裂國家法》和新出台的《關於懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見》，堅決打擊其分裂國家的圖謀。而對於廣大台灣民眾特別是青少年，要耐心說理、曉之以情，用智慧戰勝“台獨”史觀對他們的迷惑。同時，要積極宣傳講好統一史觀，展現祖國統一的美好前景，塑造統一的巨大魅力。



“統一史觀是中華民族凝聚在一起的大磁鐵。追求統一的觀念，印在了每一個中華兒女的骨子裡，刻在了我們的靈魂深處。”李振廣說，中華文明經過5000多年的融合發展，形成了以大一統為特徵的統一史觀，這是中華文明生生不息的力量源泉。



李振廣指出，當今世界各大文明都在加速融合，走向統一。歐美各國正在西方文明旗幟下走向融合。未來的印度文明也會朝這個方向發展。“各大文明內部的融合與統一是世界的大勢所趨，兩岸融合也不例外。衹有實現了自身的統一，我們才能底氣十足地參與人類文明的交流互鑒。”

