王海良：台灣地位已定 “台獨”史觀荒謬

研討會現場（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月25日電（記者 袁曉麥）日前，上海東亞研究所所長王海良在2024年兩岸關係研討會上發表主題演講，從歷史和法理的角度闡述了台灣問題的來龍去脈。談及歷史史觀問題，他列舉了五個關鍵數字，分別是：1895年、1945年、1949年、1971年以及聯合國2758號決議，以此論證台灣作為中國領土不可分割的一部分的歷史事實和法理依據。



王海良指出，1895年中日甲午戰爭後，清政府被迫與日本簽訂《馬關條約》，將台灣割讓給日本。這說明當時的中國政府對台灣擁有主權，否則無法將其割讓。1945年二戰結束後，日本在國際監督下將台灣歸還中國，時任中國政府為中華民國政府，再次證明了台灣是中國領土不可分割的一部分。



1949年國共內戰結束後，國民黨政權敗退至台灣。王海良表示，國民黨之所以選擇台灣，一是因為台灣自古以來就是中國的領土，二是因為台灣海峽天險易守難攻，三是經過1945-1949年的建設，台灣已具備了相對較好的物質條件。他強調，如果當年國民黨不是退守台灣而是退守海南，今天就會有"海南問題＂。這說明台灣問題的實質就是國共內戰延續下來的政治問題，而無法改變台灣作為中國領土的地位。



王海良認為，1971年，中華人民共和國恢復在聯合國的合法席位，取代了台灣地區的"中華民國政府"，這標誌著國際社會對中華人民共和國政府代表全中國的認可。而後聯合國通過的2758號決議更是明確了中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中國的一部分。

