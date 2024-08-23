陳麗麗答中評：兩岸融合發展挑戰與機遇並存

閩南師範大學圓山學院院長、兩岸一家親研究院執行院長、教授陳麗麗（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月23日電（記者 李子寧）以“新形勢下深化兩岸融合發展的理論與實踐”為主題的第六屆兩岸融合發展論壇日前在福建舉行。閩南師範大學圓山學院院長、兩岸一家親研究院執行院長、教授陳麗麗在會議間隙就兩岸融合發展的挑戰及機遇等議題接受了中評社記者的採訪。她表示，在推進兩岸融合發展的政策指引下，大陸秉持“兩岸一家親”理念，積極開展全域性、多輪次、多層面、漸進性的政策部署與落實工作，牢牢把握兩岸關係的主動權與主導權，以兩岸同胞的共同福祉為要，以中華民族的偉大復興為本，展現出極強的政策定力。在經濟運行總體平穩，穩中有進，但攀高前景尚不明朗，中美戰略博弈僵持叠加，民進黨繼續執政的整體態勢下，兩岸融合發展面臨新挑戰和新局面，同時蘊含新機遇。亟待精準施策，強化塑造。



陳麗麗表示，在當前的情勢下，兩岸融合發展將面臨更為嚴峻複雜的形勢，主要體現在四個方面。首先是兩岸正常往來的通道在民進黨的技術性攔阻下受到嚴重的制約。隨著賴清德上台，未來在其“反中抗中”政治需求的驅使下，不排除台當局將更加限縮兩岸交通通道，大幅增加兩岸台胞來往的成本、難度及不可控風險。其次是大陸主動推動兩岸融合深化發展的善意及政策利好很難有效抵台。在大陸促融利好政策連環推出並產生強大的磁吸力量後，民進黨當局也在不斷加碼出台所謂的“反制”措施，企圖使大陸對台宣傳的聲音越不過台灣海峽，無法在台灣輿論場產生具體影響與實質效用。再有就是民進黨當局推動“脫中去中融美”，對大陸融合舉措進行惡意阻擾和破壞。在中美戰略對抗加劇的大背景下，民進黨選擇走“倚美抗中”的路線，在經濟上、政治上啟動“反中親美”認知戰，利用“綠色恐怖”製造“赴陸焦慮”。最後就是目前島內社會的民意因民進黨的煽動出現了撕裂加劇的態勢，極端化民粹現象在多個議題上交叠出現，全面影響重要議題的社會認知走向，非常不利於大陸促融政策的正向傳導。