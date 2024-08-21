全球華僑華人促統盛會在港隆重舉行

由中國和平統一促進會香港總會主辦的全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”（中評社 林艶攝） 中評社香港8月21日電（記者 林艷 段曉魯）由中國和平統一促進會香港總會主辦的全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”，這是時隔14年再次在香港舉辦。來自全球逾50個國家和地區，近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，以及來自內地、香港、澳門、台灣地區的各界代表，約1200人參加了此次大會。



出席此次大會的人員還有中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰，中央台辦、中央港澳辦、中國僑聯有關負責官員，外交部、民革中央、致公黨中央、台盟中央、全國台聯等相關部門代表，福建、江西、山東省委常委、統戰部長、統促會會長，以及13個省級統促會負責人等。香港特區行政長官李家超及相關政府官員，中央駐港聯絡辦、駐港國家安全公署、外交部駐港公署等中央駐港機構主要領導。



中共中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長王滬寧向大會致賀信，中央統戰部分管日常工作副部長陳小江宣讀賀信內容。王滬寧在賀信中表示，廣大港澳台同胞和海外僑胞秉持民族大義，踴躍投身反“獨”促統運動，為促進兩岸各領域交流融合，增進國際社會堅持“一個中國”，推進祖國和平統一進程作出了積極貢獻。希望海內外統促會組織和各界愛國友好人士，以此次大會為契機，廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，為港澳台、海外反“獨”促統運動發展注入新動能。賀信也指出，一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所系。我們始終堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅定不移推進祖國和平統一進程。希望廣大港澳台同胞和海外僑胞把握歷史大勢，堅守民族大義，共同反“台獨”、促統一，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中，共創祖國統一美好未來，共享民族復興偉大榮光！



中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰表示，長期以來，廣大港澳台同胞和海外僑胞秉承中華民族優良傳統，堅守民族大義，積極開展反“獨”促統鬥爭，充分彰顯了中華民族捍衛自身核心利益的堅強決心。他指出，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，肆意煽動兩岸對立，當前台海形勢嚴峻複雜。但是時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，解決台灣問題的主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。“台獨”是歷史逆流，是絕路，是死路。兩岸關係發展如同大江東去，水有拐彎處，有回頭浪，但滾滾向前不可阻擋，無論何黨何派在台灣掌權都無法改變兩岸關係向前發展的總體態勢和祖國統一的歷史大勢。他強調，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。國家統一永遠是中國核心利益的核心。雖然兩岸迄今尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割，台灣是中國領土一部分的地位從未改變。石泰峰也在大會上提出五點希望：一是堅定中華民族認同；二是堅定祖國統一自信；三是堅定反對“台獨”分裂；四是堅定增進同胞福祉；五是堅定營造良好環境。

