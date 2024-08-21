王滬寧賀信：為反“獨”促統運動注入新動能

全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行（中評社 林艶攝） 中評社香港8月21日電（記者 林艷 段曉魯）全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長王滬寧向大會致賀信，中央統戰部分管日常工作副部長陳小江宣讀賀信內容。賀信表示，廣大港澳台同胞和海外僑胞秉持民族大義，踴躍投身反“獨”促統運動，為促進兩岸各領域交流融合，增進國際社會堅持“一個中國”，推進祖國和平統一進程作出了積極貢獻。希望海內外統促會組織和各界愛國友好人士，廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，為港澳台、海外反“獨”促統運動發展注入新動能。



王滬寧在賀信中表示，值此全球華僑華人促進中國和平統一大會在香港隆重舉辦之際，我謹向大會的召開表示熱烈祝賀！向與會代表致以誠摯的問候和良好的祝願！



賀信指出，長期以來，廣大港澳台同胞和海外僑胞秉持民族大義，踴躍投身反“獨”促統運動，為促進兩岸各領域交流融合，增進國際社會堅持“一個中國”，推進祖國和平統一進程作出了積極貢獻。希望海內外統促會組織和各界愛國友好人士，以此次大會為契機，廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，為港澳台、海外反“獨”促統運動發展注入新動能。



賀信指出，一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫。我們始終堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅定不移推進祖國和平統一進程。希望廣大港澳台同胞和海外僑胞把握歷史大勢，堅守民族大義，共同反“台獨”、促統一，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中，共創祖國統一美好未來，共享民族復興偉大榮光！



本次大會由中國和平統一促進會香港總會主辦，主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”。出席大會的人員有中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰，中央台辦、中央港澳辦、中國僑聯有關負責官員，外交部、民革中央、致公黨中央、台盟中央、全國台聯等相關部門代表，福建、江西、山東省委常委、統戰部長、統促會會長，以及13個省級統促會負責人等。



香港特區行政長官李家超及相關政府官員，中央駐港聯絡辦、駐港國家安全公署、外交部駐港公署等中央駐港機構主要領導，來自全球逾50個國家和地區，近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，以及來自內地、香港、澳門、台灣地區的各界代表，包括香港愛國社團代表，港澳台有關團體代表，海外統促會組織、愛國僑團代表等，約1200人參加。

