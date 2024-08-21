石泰峰：國家統一是中國核心利益的核心

全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰出席大會并致辭。（中評社 林艶攝） 中評社香港8月21日電（記者 林艷 段曉魯）全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰出席大會並致辭表示，國家統一永遠是中國核心利益的核心。兩岸關係發展如同大江東去，水有拐彎處，有回頭浪，但滾滾向前不可阻擋，無論何黨何派在台灣掌權都無法改變兩岸關係向前發展的總體態勢和祖國統一的歷史大勢。



石泰峰表示，中共中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長王滬寧先生專門發來賀信，充分肯定了廣大港澳台同胞和海外僑胞對反“獨”促統事業的積極貢獻，號召海內外中華兒女團結起來，共同反“獨”促統，對進一步推動反“獨”促統運動具有重要的指導意義，我們要認真學習領會，深入貫徹落實。



石泰峰指出，長期以來，廣大港澳台同胞和海外僑胞秉承中華民族優良傳統，堅守民族大義，積極開展反“獨”促統鬥爭，充分彰顯了中華民族捍衛自身核心利益的堅強決心。特別是廣大香港同胞愛國傳統源遠流長，回歸以來，始終以主人翁意識愛國護港、自強不息，堅定推動“一國兩制”實踐穩步前行，取得舉世公認的成功。經歷修例風波後，香港全面準確貫徹實施香港國安法和維護國家安全條例，進一步築牢維護國家安全屏障，全面落實“愛國者治港”原則，全力拼經濟、謀發展，積極融入國家發展大局，進入了由亂到治走向由治及興的新階段。“一國兩制”在香港實踐不斷發展，將為實現祖國完全統一提供重要借鑒、發揮重要作用。這次全球華僑華人促進中國和平統一大會時隔14年再次在香港舉辦，將有力推動反“獨”促統事業展現新作為、開創新局面。



石泰峰表示，今天我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，比以往任何時候都更有信心、更有能力實現國家完全統一。同時我們也要清醒地看到，當今世界百年變局加速演進，西方反華勢力為遏制中國發展不擇手段、變本加厲、以台制華。台灣民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，肆意煽動兩岸對立，當前台海形勢嚴峻複雜。但是時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，解決台灣問題的主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。“台獨”是歷史逆流，是絕路，是死路。兩岸關係發展如同大江東去，水有拐彎處，有回頭浪，但滾滾向前不可阻擋，無論何黨何派在台灣掌權都無法改變兩岸關係向前發展的總體態勢和祖國統一的歷史大勢。



石泰峰表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。國家統一永遠是中國核心利益的核心。一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所系。我們要從中華民族整體利益和長遠發展出發，勇擔時代重任，堅定反“獨”促統，攜手守護中華民族共同家園，同心共創中華民族綿長福祉。

