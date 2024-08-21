全球促統大會宣言：團結起來堅定反獨促統

大會一致通過並發表《香港宣言·2024》（中評社 林艶攝） 中評社香港8月21日電（記者 段曉魯 林豔）全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日下午在香港會議展覽中心舉行，這是繼2010年後再次在香港舉辦，大會主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”。本次大會一致通過並發表《香港宣言·2024》，並由各代表宣讀如下：



香江之畔，潮起潮落；獅子山下，同舟共濟。在中華人民共和國即將迎來 75 周年華誕之際，來自全世界的1200餘名中華兒女齊聚香港，隆重召開全球華僑華人促進中國和平統一大會，圍繞“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”主題，共商大計、共襄盛舉，共同奏響反“獨”促統的黃鐘大呂。



兩岸同胞血脈相連，任何力量都切割不斷。神州大地，泱泱中華，台灣同胞始終是我們血脈相連的骨肉兄弟，是打斷骨頭連著筋的一家人。“台獨”分裂勢力炮製“台獨史觀”、推行“去中國化”，改變不了台灣同胞流淌在血液裡的中華民族基因，改變不了台灣同胞鐫刻在骨子裡的中華文化烙印。我們鄭重呼籲：廣大台灣同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，鑄牢中華民族共同體意識。



兩岸同胞堅定反“獨”，任何力量都動搖不了。雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割，台灣是中國領土一部分的地位從未改變。自賴清德上台後，就赤裸裸地宣揚“兩國論”，將“台獨”公開化，不斷煽動兩岸對立對抗，企圖“以武謀獨”“倚外謀獨”，部分西方國家變本加厲推行“以台制華”，這只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。我們嚴正警告：“台獨”分裂勢力，擋不住家國團圓的歷史大勢，“挾洋謀獨”是死路一條；外部干涉勢力，阻擋不了中國統一的滾滾車輪，“以台制華”注定失敗。

