姚志勝：祖國統一是歷史大勢　勢不可擋

中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 林艶攝） 中評社香港8月21日電（記者 段曉魯 林艷）全球華僑華人促進中國和平統一大會昨日在香港會展中心隆重舉行。中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝在致辭時表示，祖國必須統一，也必然統一，這是歷史大勢，勢不可擋，處在這樣一個偉大的時代，擔負推進祖國統一大業的歷史使命，感到責任重大。



姚志勝表示，今天的祖國，已經進入強國時代，統一大業以前所未有的氣勢穩步推進。今天的香港，已經實現由亂轉治，並進入了由治及興的新階段。在這樣一個時間節點討論“促進中國和平統一”大事，自己有一個非常強烈的感受，我們比過去任何時候都更加接近、更有信心、更有底氣、更有能力，實現祖國完全統一的偉大目標。處在這樣一個偉大的時代，擔負推進祖國統一大業的歷史使命，我們感到幸運，感到驕傲，感到自豪，感到光榮，更感到責任重大。



姚志勝指出，習近平總書記今年4月在北京會見馬英九一行的重要講話，強調“堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興。”這“四個堅定”，為發展兩岸關係指明了正確方向，指引兩岸同胞和全球華僑華人，共同朝著實現和平統一、家國團圓的方向前進。



姚志勝強調，我們要按照習近平總書記“四個堅定”的要求，廣泛聯合海內外華僑華人，反“獨”促統，堅定守護中華民族共同家園。我們要講好香港“一國兩制”實踐成功故事，為實現祖國統一發揮率先垂範作用。我們要支持福建兩岸融合發展示範區建設，探索兩岸融合發展新路。