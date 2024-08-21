李家超：一國兩制給予香港不勝枚舉制度優勢

香港特區行政長官李家超（中評社 林艶攝） 中評社香港8月21日電（記者 段曉魯 林艷）全球華僑華人促進中國和平統一大會昨日在香港會展中心隆重舉行。香港特區行政長官李家超出席大會並致辭，他表示，一九九七年七月一日，香港回歸祖國，“一國兩制”給了香港不勝枚舉的制度優勢，香港回歸以來的成功，充分展示了“一國兩制”是解決歷史遺留類似問題、促進世界和平發展的好制度。



李家超表示，今年是中華人民共和國成立75周年。今年香港特區完成了《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，《維護國家安全條例》在三月十九日在立法會全票通過。特區完成等待了26年8個月19日的歷史使命，把纏繞了香港特區26年多的政治和安全問題寫上圓滿的句號，讓《香港國安法》和《維護國家安全條例》可渾然一體，有效維護國家安全。



李家超亦表示，今年是重塑區議會落實的一年。新區議會在今年一月一日在全港18區成立，完成了“愛國者治港”的最後一塊拼圖、完成把“愛國者治港”原則，落實到特區政府、立法會和區議會的整個政治體系。因此，今年是全面落實及奠定香港由亂到治、由治及興的穩固基礎的一年，是香港可輕裝上陣，迎來最佳發展機遇的一年。



李家超稱，習近平總書記在二十大報告裡面指出，“和平統一、一國兩制”方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。上月，第二十屆三中全會勝利召開，全會通過就進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定，強調發揮“一國兩制”的制度優勢，深化兩岸融合發展，並就完善大統戰工作格局作出重要部署，完善港澳台和僑務工作機制。港澳台和僑務工作的重點是爭取人心，形成共同致力中華民族偉大復興的強大力量。