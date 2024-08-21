仇開明：願與台灣各界有識之士廣泛深入協商

中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明出席全球華僑華人促進中國和平統一大會並發言。 中評社香港8月21日電（記者 林艶 段曉魯）全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明出席大會並發言表示，堅決反對“台獨”分裂行徑，堅定捍衛國家核心利益。祖國領土完整不容分割，兩岸同屬一中不容置疑，台灣是中國一部分不容改變。



仇開明表示，習近平總書記高度重視和關心全球華僑華人反“獨”促統運動，指引祖國統一前進方向。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧向本次大會發來的賀信，高度肯定長期以來廣大港澳台同胞和海外僑胞為促進祖國和平統一作出的貢獻，提出了工作要求。我們要認真貫徹落實賀信精神，不負重托，為推進祖國統一大業作出新的貢獻。



期間，仇開明重點圍繞大會主題談了三點看法。



第一，堅持“和平統一、一國兩制”基本方針，堅定不移推進祖國統一。仇開明表示，“和平統一、一國兩制”方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。“一國兩制”在香港從偉大構想變為成功實踐，充分證明了這是一條走得通、得民心、符合中國國情的正確道路。我們對“一國兩制”繼續在國家治理體系中煥發蓬勃生機充滿信心，對全體中華兒女把“一國兩制”偉大實踐發展得更好充滿信心。



仇開明指出，兩岸同胞是血濃於水的一家人，家里的事應該由家里人商量著辦。我們堅持一個中國原則和“九二共識”，願意與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。希望兩岸同胞共擔民族大義，共同追求和平統一的美好未來。

