歐盟擬將中國產特斯拉關稅降至9%

中評社香港8月20日電／歐盟計劃對從中國進口的電動汽車提出的稅率進行一些修改，並對特斯拉實行例外，將稅率從20.8%降至9%。



TRT消息，歐盟委員會公布了作為對中國生產的電動汽車提供補貼而啟動的調查的一部分編寫的“最終調查結果”草案。



聲明中指出，分享調查結果為各方提供了就該問題發表意見的機會。



聲明中指出，委員會將在分析所有未來的評論並收集成員國的意見後，公布最終決定，該決定將在《歐盟官方公報》上發布。聲明強調了對之前提議的稅率進行了一些修改。



聲明中，在新提案範圍內，將對比亞迪徵收17%的稅率，對吉利徵收19.3%，對上汽集團徵收36.3%。對於在調查中合作的其他中國電動汽車製造商，將適用21.3%的稅率，而對未合作的其他公司，則徵收36.3%的稅率。對於從中國出口的特斯拉，將單獨徵收9%的稅率。



聲明中表示，包含調查最終結果的規定最遲將於10月30日在歐盟官方公報上發布。



7月5日，歐盟委員會開始對歐盟成員國進口中國生產的電動汽車徵收臨時附加稅。在此背景下，比亞迪被徵收17.4%的稅，吉利19.9%，上汽37.6%，其他配合調查的中國電動汽車製造商平均被徵收20.8%的稅，其他不配合調查的企業被徵收 37.6%的稅。



在此決定之前，歐盟曾對從中國進口的電動汽車徵收10%的稅。