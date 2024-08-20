蘇格蘭：停止會晤駐英國以色列高級外交官

中評社香港8月20日電／蘇格蘭政府表示，直到加沙和談取得進展，停止與駐英國的以色列高級外交官進行接觸。



TRT消息，英國構成國蘇格蘭政府外交秘書安格斯·羅伯遜就在與以色列駐倫敦副大使丹妮拉·格魯茨基會面後的有關批評發表了一份書面聲明。



羅伯遜表示，與以色列外交官的會談是應對方要求舉行的。



他說：“這使蘇格蘭政府有機會表達關於加沙立即停火必要性的明確和堅定立場”。



羅伯遜強調，蘇格蘭政府決心明確譴責加沙的暴行。然而事實是，許多人認為這次會議是以色列和蘇格蘭政府之間關係的正常化。”



羅伯遜表示，考慮到已通過直接與以色列政府會面表明蘇格蘭對緊急停火的立場，接受新會談的邀請並不合適。



他說：“我們的立場將繼續下去，直到和平取得真正進展、不受阻礙地獲得人道主義援助以及以色列充分配合調查其種族滅絕和戰爭罪行的國際義務。蘇格蘭政府不支持在這一時期與以色列實現關係正常化。蘇格蘭政府呼籲立即在加沙停火。蘇格蘭政府將始終抱有支持實現加沙停火、釋放所有人質、停止英國向以色列運送武器以及在兩國解決方案框架內承認巴勒斯坦主權國家的立場。”



自10月7日以來，以色列對加沙地帶發動的襲擊，造成4萬139名巴勒斯坦人死亡，其中包括至少1萬6480名兒童和1萬980名婦女，另有9萬2743人受傷。