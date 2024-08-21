中評關注：美抗華保台鷹派對特朗普心存幻想

美專家在《外交政策》撰文稱美國對華鷹派對特朗普的信任是妄想的 中評社華盛頓8月20日電（記者 余東暉）在第一任上對華極限施壓的特朗普可能卷土重來，讓美國的“對華鷹派”覺得“抗華保台”的機會又來了。但是有美國專家認為，這可能只是“對華鷹派”的幻想。最新消息傳出特朗普計劃當選後放開對中國的液化天然氣出口，又讓外界關注特朗普對華手法的交易性。



美國共和黨傳統現實主義者覺得特朗普也是一個現實主義者，因為特朗普也主張以壓倒性的實力占據談判有利地位，又不想與實力相近的對手發生代價昂貴的戰爭。特朗普主張結束烏克蘭戰爭，與俄羅斯恢復關係。共和黨中的“對華鷹派”，包括特朗普的副手萬斯和特朗普第一任的副助理防長柯伯吉（Elbridge Colby）甚至主張，美國應放棄對烏克蘭的支持而全力防衛台灣。



然而，美國政治分析學者、韓國釜山國立大學教授凱利（Robert E. Kelly）19日在《外交政策》撰文指出，“對華鷹派對特朗普的信任是妄想的（Delusional）”；“棄烏保台”的希望是嚴重錯位的。特朗普的第二個任期很可能會對中國採取與鷹派完全不同的策略——即使他想對北京採取行動，他也缺乏這樣做的紀律和能力。



凱利認為，在特朗普的第一個任期內，有更多的跡象表明他缺乏紀律、愛炫耀和以權謀利，而不是現實主義者所渴望的對國家利益的清醒、不流血的盤算。在中國問題上，特朗普散漫馬虎，他在2020年任期的最後一年與中國反目，但這更多是為了轉移對新冠疫情的指責，而不是出於對美中關係的現實主義或戰略重新評估。