習近平接見第33屆奧運會中國體育代表團

8月20日，黨和國家領導人習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、李希、韓正等在人民大會堂接見第33屆夏季奧林匹克運動會中國體育代表團全體成員。這是習近平發表重要講話。（圖：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社消息，習近平在接見第33屆奧運會中國體育代表團時強調，戒驕戒躁 再接再厲，為建設體育強國再立新功，趙樂際王滬寧蔡奇李希韓正參加接見。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平20日下午在人民大會堂接見第33屆夏季奧林匹克運動會中國體育代表團全體成員。他強調，在巴黎奧運會上，你們團結一心、頑強拼搏，奮勇爭先、不負使命，取得我國參加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，實現了比賽成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽。他代表黨中央和國務院歡迎大家凱旋，向大家致以熱烈祝賀和誠摯慰問，並向全國體育戰線的同志們表示親切問候。



中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、李希，國家副主席韓正參加接見。



人民大會堂金色大廳洋溢著喜慶熱烈的氣氛。下午3時20分許，習近平等黨和國家領導人來到代表團成員中間，全場響起長時間熱烈掌聲。習近平等同大家親切握手，並合影留念。



在熱烈的掌聲中，習近平發表重要講話。他表示，中國體育代表團的優異成績，既是我國體育事業發展進步的集中體現，也是中國式現代化建設成就的一個縮影，充分彰顯了新時代中國力量。國運興則體育興、國家強則體育強。我國能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力不斷增強，為體育競技訓練提供了先進科技支撐和堅實物質保障，也為各領域體育人才脫穎而出創造了良好成長環境和廣泛群眾基礎。新時代新征程，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，必將為我國體育事業發展提供更好條件、注入強勁動力。我們要繼續大力發展以人民為中心的體育事業，推動全民健身和全民健康深度融合，向著建設體育強國、健康中國的目標不斷邁進。

