習近平會見出席各國議會聯盟活動外方領導人

8月20日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見出席全國人大加入各國議會聯盟40周年紀念活動暨第六次發展中國家議員研討班外方議會領導人。（圖：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社消息，8月20日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見出席全國人大加入各國議會聯盟40周年紀念活動暨第六次發展中國家議員研討班外方議會領導人。



習近平歡迎各國議長訪華，指出各位議長來自不同大洲，我們都是“全球南方”成員。雖然各國國情不同、條件各異，但我們都是志同道合的好兄弟、好夥伴。當前，世界格局加速演變。中方願同各國一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體，把我們共同生活的地球建設成一個和睦的大家庭。



習近平強調，立法機構交往是國與國關係的重要組成部分，立法機構有責任也有能力為構建平等互信的國家關係、拓展互利共贏的發展合作、促進開放包容的交流互鑒、推動公正合理的全球治理髮揮積極作用，為推動構建人類命運共同體作出獨特貢獻。中國始終是“全球南方”的一員，同廣大發展中國家團結合作是中國對外關係不可動搖的根基。中國不追求獨善其身的現代化，願同包括廣大發展中國家在內的各國一道，推動實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化，共同做維護和平的穩定力量、開放發展的中堅力量、全球治理的建設力量、文明互鑒的促進力量。



習近平介紹了中共二十屆三中全會有關情況，指出，中國堅定不移推進高水平對外開放，將為促進世界經濟發展注入新動能，為深化同各國互利合作提供新機遇，為實現發展中國家共同發展開拓新前景。中方願同各國立法機構加強交流合作，共同探索適合本國國情的現代化道路。



習近平指出，中國治理之所以取得舉世矚目的成就，很重要的一條經驗就是，在中國共產黨領導下走中國特色社會主義政治發展道路，堅持和發展全過程人民民主。有事好商量，眾人的事情由眾人商量，找到全社會意願和要求的最大公約數，是人民民主的真諦。全過程人民民主不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐，是廣泛的、真實的、管用的。中方將一如既往支持全國人大深化同各國議會聯盟交流合作，在相互尊重彼此選擇的發展道路和制度模式的基礎上，加強立法和治國理政經驗交流，共同提升履職能力，為“全球南方”國家深化友好合作營造良好法治環境、夯實民意基礎。

