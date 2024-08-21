習近平會見斐濟總理蘭布卡

8月20日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華正式訪問的斐濟總理蘭布卡。（圖：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社消息，8月20日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華正式訪問的斐濟總理蘭布卡。



習近平祝賀斐濟男子七人制橄欖球隊在巴黎奧運會上榮獲銀牌。習近平指出，斐濟是最早同新中國建交的太平洋島國，明年將迎來中斐建交50周年。近半個世紀以來，兩國始終相互支持、相互幫助，成為大小國家平等相待、友好合作的典範。中方高度重視中斐關係，願繼續為斐濟經濟社會發展提供力所能及的幫助，同斐方一道把握兩國關係大方向，推動構建中斐命運共同體，更好造福兩國人民。



習近平結合蘭布卡訪問雲南、福建、浙江三地情況和感受，介紹了中國在扶貧減貧方面的做法和經驗。習近平強調，14億多人民共同邁入全面小康社會，這是中國共產黨領導中國人民取得的歷史性成就，也是中國為人類減貧和發展事業作出的歷史性貢獻。在此過程中，我們做到了每個民族、每個地區、每個人都沒有落下，充分彰顯了社會主義制度集中力量幹大事的政治優勢，得到了全中國56個民族人民的衷心擁護和支持。當前，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。中國式現代化是堅持走和平發展道路的現代化。中國和斐濟同屬“全球南方”，中方願為斐濟等太平洋島國應對氣候變化提供幫助，加強發展合作，使太平洋成為太平之洋、友誼之洋、合作之洋。

