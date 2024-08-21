大眾點評必吃榜　港占39餐廳稱冠

圖：大眾點評昨日舉行港澳及海外地區“必吃榜”發布會暨頒獎盛典，一眾得獎餐廳及嘉賓合影。（大公報） 中評社北京8月21日電／據大公報報導，香港“美食之都”的地位再度獲得肯定！擁有8億用戶的內地一站式生活消費巨擘“大眾點評”，昨日公布港澳及海外共13個城市及地區的2024年“必吃榜”，香港有多達39間“美味而不昂貴”的餐廳上榜，成為上榜餐廳數量最多的城市。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港獲得如此佳績不僅令人驕傲，更是對香港美食的肯定，充分彰顯香港餐飲業的多元化及卓越性，為持續推廣香港佳肴妙饌提供了良好契機。旅發局副總幹事葉貞德形容，“必吃榜”是“8億人吃出來”的美食榜單。



街坊小吃店占近20%



香港是內地遊客熱門的旅遊目的地，隨著旅遊模式的轉變，他們更喜歡來港深度體驗本地文化，四周圍飲飲食食。香港作為“環球美食天堂”，既有街頭巷尾的港式味道，也有世界各地的異國美食。要上“必吃榜”，都要經過多項準則評比，包括綜合平台用戶評價，口味、長期穩定體驗、消費水平等。今年“必吃榜”中的39間香港餐廳，有28間為新上榜，街坊小吃店占比接近20%。榜單覆蓋更多商區，天後、北角、西貢等地首次有商家上榜；包含12個餐廳種類，傳統港式料理之外，新增亞洲菜、西班牙菜等菜系。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，大眾點評“必吃榜”是對那些用心經營、堅持品質的餐廳一個十分重要的肯定。香港餐飲融合了中國傳統文化和國際飲食元素，呈現中西融合的多元化魅力。而必吃榜上的香港餐廳種類包羅萬有、遍布港九新界，包括地道小吃店、港式茶餐廳等，讓大家在香港“無處不旅遊”之餘，更體驗“無處不美食”。



旅發局副總幹事葉貞德說，香港的美食應有盡有，是宣傳旅遊的其中一張最佳名片。她相信隨著香港繼續擦亮其美食之都的金漆招牌，定能吸引更多內地及海外旅客和美食愛好者慕名而來，親身品嘗香港珍饈佳肴，感受獨樹一幟的美食文化與無窮魅力。