俄建新集團軍　烏控制俄1250平方公里土地

中評社香港8月21日電／針對與烏克蘭接壤的庫爾斯克州、別爾哥羅德州和布良斯克州緊張局勢不斷升級，俄羅斯國防部20日宣佈組建3個新集團軍。烏克蘭總統澤連斯基19日晚說，烏軍在庫爾斯克州控制了超過1250平方公里土地，覆蓋92個居民點。



俄國防部長別洛烏索夫當天在邊境地區軍事安全協調委員會會議上說，“庫爾斯克”“別爾哥羅德”和“布良斯克”3個集團軍將負責保護這3個地區的國土和民眾。俄國防部15日宣佈成立邊境地區軍事安全協調委員會，職責範圍覆蓋庫爾斯克州、別爾哥羅德州和布良斯克州。



新華社報導，俄羅斯武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫20日在接受俄羅斯第一頻道採訪時說，烏軍在庫爾斯克州的行動受阻，烏方主要資源已被俄方摧毀，後勤保障路線也被俄軍攻擊，俄軍正在奪回被烏軍控制的居民點。他強調，進入庫爾斯克地區的烏軍外國雇傭兵中有北約軍人。



澤連斯基19日晚在社交媒體賬號發佈消息說，截至19日，烏軍在庫爾斯克州控制了超過1250平方公里土地，覆蓋92個居民點。他表示，烏軍在俄領土上進行“積極防禦行動”，是“最有效的反制措施”，正在使俄國內局勢複雜化。



澤連斯基呼籲西方取消對烏克蘭使用西方武器襲擊俄羅斯領土的限制。他強調，俄羅斯的軍事基地、軍用機場、後勤和其他軍事設施都是烏軍“完全合法的目標”。



20日，俄外交部召見美國駐俄臨時代辦，對美國記者非法進入庫爾斯克州以及有證據顯示美國私人軍事公司參與烏方對俄領土的攻擊提出嚴正抗議。俄外交部說，這清楚地證明美國作為衝突直接參與者捲入了烏方的“陰謀”，所有非法越境的外國“專家”和雇傭兵將自動成為俄武裝力量的合法軍事目標。



俄國防部20日公佈的數據顯示，過去一天，烏軍在庫爾斯克方向損失約350人和4輛坦克。在庫爾斯克州戰鬥中，烏軍已累計損失超過4130人和58輛坦克。俄軍同時控制了頓涅茨克地區托列茨克最大的居民點之一、重要後勤樞紐諾夫戈羅茨科耶。



烏克蘭空軍20日上午在社交媒體上通報說，過去一夜，俄軍向烏克蘭發射了26架無人機和多枚導彈。烏軍防空力量在9個地區擊落其中25架無人機和3枚導彈。



烏克蘭軍隊本月6日起對庫爾斯克州發動襲擊。塔斯社20日援引俄醫療部門的消息報導說，烏軍對庫爾斯克州的進攻已導致該地區17人死亡、140多人受傷，其中75人因傷勢嚴重接受住院治療。