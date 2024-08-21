﻿房協20屋邨加租10%

圖：房屋協會轄下20個出租屋邨將於10月起加租一成，除“富戶”外，其餘租戶可獲寬免首三個月租金加幅。（大公報） 中評社北京8月21日電／據大公報消息，引房屋委員會宣布轄下公屋由10月起加租10%，消息人士透露，房屋協會轄下20個出租屋邨共3.2萬戶居民，也將於10月起加租10%，是房協自2010年公屋加租以來，首次出現雙位數加幅，甲類屋邨租戶平均每月需多繳約230元。房協將同時實施寬免措施，除“富戶”外，寬免首三個月租金加幅。



消息人士稱，調整租金時已考慮租戶收入增加、屋邨營運成本上升等因素；若不加租，未來一年虧損近一億元，加租後未來兩年仍會持續虧損“見紅”。＼大公報記者 王亞毛



經濟困難戶可申租金援助



據瞭解，房協完成每兩年一次出租屋邨租金檢討，2024－26年度加租10%，今年10月1日起生效，為期兩年。有短暫經濟困難的合資格租戶，可向房協申請租金援助，可獲減租一半或四分之一。



消息人士表示，房協將同時寬免租戶首三個月的租金加幅，即是明年1月1日才需繳交新租金，惟“富戶”除外，預計有關寬免將令房協少收近2400萬元租金收入。據瞭解，房協轄下屋邨現有5位“富戶”，預計10月1日起需繳交新租金。



消息人士解釋，今次調整租金有兩大考慮因素，包括參考了房委會公屋住戶的收入指數變動，發現租戶2023年收入指數較2021年時增長10.73%，將作為居民負擔能力的指標；同時考慮了屋邨營運成本，今次按機制計算出的增幅超過11%，但考慮到當前的經濟狀況，房協決定只加租10%，強調今次租金調整已平衡居民負擔能力和房協屋邨營運的持續發展。

