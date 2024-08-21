日本自民黨9.27選黨魁　競選期史上最長

圖：岸田文雄宣布不參加自民黨總裁選舉，意味著新總裁將接替他擔任日本首相。（大公報） 中評社北京8月21日電／據大公報消息，據共同社報導：日本自民黨20日召開總裁選舉管理委員會會議，確定將於9月27日舉行黨總裁（即黨魁）選舉投票，競選公告將於9月12日發布。自民黨已有11人有意加入角逐。



根據自民黨總裁選舉章程，黨總裁選舉每三年舉行一次，須在現任總裁任期屆滿前10天內投票選舉產生。現任日本首相岸田文雄的自民黨總裁任期將於9月30日結束，他此前已表示放棄參選下屆自民黨總裁，這意味著新總裁將接替他出任首相。本月19日，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之正式宣布參選，成為首位公開宣布參選的競爭者。



其他有意向參選的人員包括經濟安全保障擔當大臣高市早苗、內閣官房長官林芳正、數字大臣河野太郎、外務大臣上川陽子、經濟產業大臣齋藤健、自民黨幹事長茂木敏充、前幹事長石破茂、前環境相小泉進次郎等。成為自民黨總裁選舉的候選人必須得到20名黨內國會議員推薦。據悉，上述人員正在激烈爭奪推薦人。



日媒指出，此次選舉是自民黨曝出“黑金”醜聞後舉行的首次總裁選舉，15天競選期是歷史上最長的一次。自民黨計劃通過延長競選期增加發布信息的機會，以挽回民眾支持。