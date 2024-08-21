中評社北京8月21日電／網評：大陸牢牢掌握兩岸關係主導權和主動權



來源：大公報 作者：朱穗怡



時隔14年，全球華僑華人促進中國和平統一大會昨天再度在香港隆重舉辦，來自全球逾50個國家和地區、近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，以及來自大陸、香港、澳門、台灣地區的各界代表，共1200位仁人志士齊聚香江、共襄盛舉。香港是“一國兩制”率先垂範之地，是“九二共識”的發源地，是兩岸民間交流往來的重要橋梁。尤其當下香港正處在實現由亂轉治、進入由治及興新階段的重要時刻，全球華僑華人促進中國和平統一大會在香港舉行別具意義。



香港回歸27年來，利用“一國兩制”優勢獲得了強勁發展，無數事實證明“一國兩制”是可行的，是妥善處理和解決歷史遺留問題的良方妙策，這一成功經驗相信也可為解決台灣問題提供範例。儘管在“修例風波”期間，台灣一些別有用心的政客唯恐香港不亂，煽動黑暴分子破壞香港經濟運作和社會秩序，但終究一敗塗地，也使香港社會再次認清了“台獨”勢力和外部干預勢力的險惡圖謀。香港舉辦此次全球華僑華人促進中國和平統一大會，是集合全球有識之士發出反“獨”促統的時代強音，展現祖國統一大業的華僑華人擔當，必將為推動兩岸關係重回正軌注入強大的正能量。



解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。而以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是中國政府解決台灣問題的第一選擇。儘管幾十年來遇到重重困難和阻力，但大陸方面仍然堅持不懈地爭取和平統一，體現了對民族大義、同胞福祉與兩岸和平的珍視和維護。



實現兩岸和平統一，必須面對大陸和台灣社會制度與意識形態不同這一基本問題。“一國兩制”正是為解決這個問題而提出的最具包容性的方案。這是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。相信隨著時間的推移，“一國兩制”將被廣大台灣同胞重新認識；在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，“兩制”台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。

