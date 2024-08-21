中評社北京8月21日電／網評：國產遊戲《悟空》空前成功的啟示



來源：大公報 作者：黃復觀



8月20日上午10點，全世界的遊戲玩家都在等待一款中國3A遊戲大作的正式上線。這款遊戲就是《黑神話：悟空》，上市首日就取得空前成功，贏得玩家的口碑，更創下百萬套以上的銷量。



《悟空》成為現象級遊戲，具有重要的啟示意義。它不僅標誌著國產遊戲工業化水平達到世界級，而獨特的遊戲內容更成為中國文化的最有力傳播者，說明“國風遊戲”出海空間巨大。對於不斷改革求變的香港而言，可以從中得到寶貴的啟示，未來應制定中長期規劃，將遊戲產業的發展作為重點支持方向，打造未來新經濟增長點。



回顧近二十年的遊戲史，沒有哪一款中國遊戲能獲得如此巨大的國際反響。公開數據顯示，該款遊戲目前位列Steam全球周銷量冠軍，更在美國、新加坡、加拿大等12個國家霸榜。銷量方面，截至目前其預售銷量已超過120萬份，預售銷售額突破4億元。據全球遊戲評分網站Metacritic統計，54家全球媒體平均給出了82分的評價，其中IGN中國、GameBlast等7家媒體更是給出10分的滿分。



中國文化IP的巨大潛力



有業內人士預測，目前市場對於該遊戲的銷量預期在500萬份以上，甚至可能達到千萬份量級。這意味著在不考慮平台抽成的情況下，《黑神話：悟空》發售後的收入有望衝擊26億元人民幣。

