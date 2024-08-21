悟空登場　中國文化元素驚艶

圖：20日在杭州街頭，遊戲愛好者從《黑神話：悟空》海報前走過。＼新華社 中評社北京8月21日電／據大公報消息，“我一直特別喜歡傳統中國神話題材的故事，當看到遊戲開場動畫裡，孫悟空駕著筋鬥雲飛向泰山一樣大的巨靈神和四大天王時候，我激動得眼淚都出來了。”一位80後玩家餘子彥對記者說，自己玩過許多國外遊戲大作，扮演過古埃及的刺客、日本的忍者、美國的西部牛仔，但總有種無根的漂泊感，文化隔閡讓他無法更深層次體會遊戲內核。每當自己通關一款又一款佳作的時候，也總嘆息國內何時能做出中國文化內核的遊戲作品。“《黑神話：悟空》的出現證明了中國遊戲工業的崛起，與上個世紀美國電影工業大放異彩同樣的道理。真心希望國內更多從業者能靜下心來，做出一款款驚艶世界的中國遊戲。”



“過去，我一直驚嘆於西方雕塑精妙的技法和強大的藝術張力，直到我看到了《黑神話：悟空》遊戲預告片裡展示的中國古代雕塑，才驚覺古代中國匠人也有完全不輸文藝復興三傑的藝術造詣。”在讀研究生楊蘇過去接觸電腦遊戲並不多，但他驚艶於《黑神話：悟空》優秀的美術設計而購買了這款遊戲。“這些雕塑石刻細節，沒有進行過扎實的實地考察是肯定做不出來的，我認為國內文藝創作者不能‘坐在金山上乞討’，而應該俯下身去，發掘出更多屬於我們自己的文化寶藏。”