香港港鐵即將支持銀聯閃付過閘

（來源：大公網） 中評社北京8月21日電／據新華社報導，粵港澳大灣區銀聯交通支付場景建設取得新進展。銀聯國際宣布，香港港鐵重鐵網絡（機場快線車站除外）指定閘機將自2024年8月24日起支持銀聯閃付。到訪遊客和香港本地居民屆時可直接使用銀聯信用卡或銀聯手機閃付，“拍”卡或“揮”手機過閘乘車，出行體驗更加便捷。



港鐵是香港本地重要交通系統，自2022年起已開通支持雲閃付App乘車碼刷碼過閘服務，受到廣泛歡迎。為豐富乘客出行支付選擇，此次合作新增開通支持銀聯閃付過閘服務。乘客可靈活選擇支持閃付功能的銀聯信用卡，或綁定銀聯信用卡的Huawei Pay、Apple Pay等銀聯手機閃付產品，在貼有淺藍色標識的閘機“揮”機過閘乘車，無需另行購票，到站後將根據行程在使用的銀聯卡中扣取車資，銀聯也成為首個為港鐵乘客同時提供“揮”機和掃碼過閘服務的支付品牌。



目前，銀聯支付服務已覆蓋港澳本地和跨境交通體系，內地和港澳居民無論是日常通勤還是跨境出行，均可享便捷體驗。目前，九巴、城巴、龍運巴士、電車和澳門公共巴士等本地主要交通工具，港珠澳大橋、廣深港高鐵、深港跨境巴士、港澳間噴射飛航等跨境交通均已支持銀聯。北上港車澳車還可在廣東省享受無感支付停車或高速ETC服務。



今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發五周年，作為重要國家金融基礎設施和領先國際卡組織，銀聯五年來加快推動粵港澳大灣區區域內金融支付一體化建設，推動銀聯卡和銀聯移動支付產品在港澳商戶廣泛受理，“食住行游娛購醫學”等場景使用體驗尤佳。港澳還累計發行銀聯卡3000萬張和36個銀聯合作錢包。同時，銀聯在當地推出錦綉中華卡、大灣區主題卡、大灣區青年卡等搭載了豐富權益的特色卡產品，為持卡人提供安全、便捷、實惠、貼心的支付服務。