中國足球協會競賽部原部長黃鬆一審獲刑七年

公眾號截圖。（來源：新華網） 中評社北京8月21日電／據新華社報導，2024年8月20日上午，湖北省鬆滋市人民法院一審公開宣判中國足球協會競賽部原部長黃鬆受賄一案，對被告人黃鬆以受賄罪判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣六十萬元；對其受賄所得財物依法予以追繳，上繳國庫。