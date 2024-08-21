商務部回應歐盟對華電動汽車反補貼調查終裁

中評社北京8月21日電／據新華社報導，歐盟委員會20日進行了對華電動汽車反補貼調查終裁披露。商務部新聞發言人當天對此回應稱，歐方此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的“事實”，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。



中方多次指出，歐方對華電動汽車反補貼調查預設結論，在調查各環節的做法均違背其承諾的“客觀、公正、非歧視、透明”原則，也不符合世貿組織規則，是以“公平競爭”為名行“不公平競爭”之實。



在本案調查過程中，中國政府和中國業界通過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等各種方式，提供了數萬頁的法律文件和證據材料，全面、深入地就歐方不合理、不合規做法進行抗辯，並指出歐方對中國電動汽車設限將擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟消費者利益，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。



6月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展了十餘輪技術磋商。中方一直本著最大誠意，致力於通過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端，希望歐方切實與中方相向而行，本著理性、務實的態度，加快探討妥善解決方案，用實際行動避免貿易摩擦升級。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。