王毅會見聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普

中評社北京8月21日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅20日在京會見聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普。



王毅表示，在緬甸問題上，中方堅持尊重緬甸的主權、獨立、國家統一和領土完整，堅持不干涉內政，堅持緬人所有、緬人主導的和平進程，支持東盟發揮主渠道作用。聯合國秘書長緬甸問題特使作用獨特，中方願為你履職提供支持和幫助，為緬甸實現政治和解和長治久安發揮建設性作用。



畢曉普表示，願同中方和東盟密切溝通、加強合作，爭取形成妥善處理緬甸問題的共識。