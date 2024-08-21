新一輪金礦找礦突破戰略聯盟在山東濟南成立

中評社北京8月21日電／據新華社報導，新一輪金礦找礦突破戰略聯盟8月20日在山東濟南成立。該聯盟由山東省地質礦產勘查開發局發起，地勘單位、科研院所、高等院校、礦山企業共同組建，旨在發揮各方優勢，開展科技與產業融合創新，推動金礦資源勘探開發和增儲上產，服務保障國家能源資源安全。



據介紹，該聯盟的成員單位還包括中國地質科學院、中國地質調查局發展研究中心、中國科學院地質與地球物理研究所、中國地質大學（北京）、中國地質大學（武漢）、吉林大學、中國黃金集團、山東黃金集團、山東招金集團等。



據山東省地質礦產勘查開發局副局長劉祥元介紹，聯盟按照“優勢互補、平等合作、互惠互利、共同發展”的原則，立足於產業集群或產業鏈發展的內在要求和合作各方的共同利益，堅持人才、技術、項目一體化，促進聯盟的有效運行和發展，提升產業核心競爭力。



中國地質大學（武漢）校長李建威說，學校將錨定金富集成礦的關鍵科學問題、深部礦產的定位與定量預測關鍵核心技術等開展科學研究，與聯盟成員單位開展協同創新和聯合攻關，力爭產出一批高水平成果。



山東黃金礦產資源豐富，地質儲量和黃金產量居全國之首。山東省地質礦產勘查開發局建局以來，在省內探明超大、大型金礦29處，提交金礦資源量4000餘噸，約占全國黃金儲量的四分之一。