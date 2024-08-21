王小洪會見越共中央政治局委員梁三光

中評社北京8月21日電／據新華社報導，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪20日在京會見越共中央政治局委員、越南公安部部長梁三光。



王小洪表示，中方願同越方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，聚焦“六個更”發展格局，堅持高層戰略引領，強化政治安全合作，深化打擊跨境賭博、非法出入境等犯罪務實合作，加強多邊框架下協調配合，努力服務構建具有戰略意義的中越命運共同體。



梁三光表示，願同中方攜手並肩，共同推動兩國執法安全領域合作走深走實。