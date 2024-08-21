教育部：支持港試點大學研究生免試內地任教

中評社北京8月21日電／據大公網報導，香港高校首次加入“國優計劃”試點。教育部20日發布《關於深入推進實施國家優秀中小學教師培養計劃的通知》（以下簡稱《通知》），公布第二批“國優計劃”試點高校名單，重點為中小學培養高素質科學類課程教師。香港大學、香港中文大學2所香港地區高校入選。教育部鼓勵內地與香港“國優計劃”研究生跨校學習、交流，重點支持內地“國優計劃”研究生赴香港學習教師教育課程，在香港進行教育實踐。鼓勵內地在香港學習教師教育課程的“國優計劃”研究生留在香港任教，支持香港試點高校的“國優計劃”研究生免試認定並到內地任教。



香港中文大學教育學院課程與教學系主任尹弘飈日前參加“國優計劃”工作交流會時表示，香港中文大學將充分利用大灣區的優質教育資源，打造符合國際一流標準、立足大灣區教育實踐、厚植家國情懷的高水平高標準的教師培養課程體系。同時，將利用好大灣區的優質教育實踐，為學生在本港中學中提供見習、參訪、交流等活動。另外，也會在內地，尤其是在大灣區的學校中，開展教學技能展示和培訓。



超九成學生攻讀理工科



據悉，“國優計劃”是教育部於2023年啟動的國家優秀中小學教師培養計劃，該計劃支持“雙一流”建設高校為中小學培養研究生層次優秀教師，首批試點支持北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學以及6所部屬師範大學等共30所“雙一流”建設高校承擔培養任務。據統計，共有6292名優秀學生報名，錄取1636人，其中，94.13%的學生攻讀理學、工學門類研究生。



今次《通知》明確，從2024年起，第二批試點高校通過推免等接收優秀理工科應屆本科畢業生攻讀理學、工學門類有關學科碩士、博士學位，或攻讀教育碩士專業學位，也可面向在讀理學、工學門類的研究生進行二次遴選，重點為中小學培養一批研究生層次高素質科學類課程教師。



教育部要求，省級教育行政部門積極支持“國優計劃”研究生培養工作，每省份推薦不少於5所省域內優質中小學作為“國優計劃”教育實踐學校。要求試點高校加強“國優計劃”統籌領導，完善招錄考核流程，切實遴選有志從教且適合從教的學生攻讀，並構建特色課程體系，強化理想信念教育與教育家精神引領，重視人工智能、交叉學科、STEM（科學、技術、工程、數學）教育相關課程建設。



教育部還鼓勵試點高校整合優質資源，推動理工科高校與高水平師範大學聯合培養科學類課程教師。《通知》特別提出鼓勵內地與香港“國優計劃”研究生跨校學習、交流，重點支持內地“國優計劃”研究生赴香港學習教師教育課程，在香港進行教育實踐。同時明確了跨校聯合培養和雙研究生學位授予的具體要求。



