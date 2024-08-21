環球資金避險　人民幣債搶手

今年以來，人民幣匯價在全球主要貨幣之中展現較強的穩定性。（大公報） 中評社香港8月21日電／大公報報導，近期美歐日股市大上大落，呈現過山車式走勢，猶如向全球發出風險警示，市場不安情緒有增無減，境外投資者進一步搶吸具避險功能的人民幣債券，今年首7個月累計淨買入在岸人民幣債券金額已接近去年全年的兩倍，證明外資配置人民幣資產意欲比之前更加強勁。



美歐日股市回升只是死貓彈，首先是日圓套息交易拆倉未完，日圓兌每美元轉眼間又回升至146水平。其次是美國經濟衰退陰霾不散，7月新屋動工數量跌至疫情以來最低水平，美國住宅樓市有可能跟隨商業地產爆煲。第三是美國企業紛紛發預警，不利美股反彈，繼而拖累歐洲、日本股市。例如家居零售商家得寶下調業務預測，原因是家居消費需求減弱。因此，美歐日股市大跌隨時在下半年出現，持續困擾投資市場情緒，穩定性較高的定息投資產品如債券成為資金避風港。



美元高位急回 股匯債堪憂



日圓套息交易拆息的大山力壓之下，去杠杆活動持續對泡沫化程度仍然嚴重的美國、歐洲、日本等金融資產價格構成巨大下行壓力，每次反彈都是出貨套現的機會。事實上，原本是避險資產的美債，近年跌跌不休，保值作用已今非昔比。



近月投資市場波動市況中，美債依然沽壓重重，更成為炒家做空對象，反映市場日益擔憂美國爆發債務危機。值得留意的是，目前美匯指數已跌至101水平，為逾7個月低位，今年美匯指數隨時由升轉跌，美國有股市、債市、匯市同步大跌的風險，一場大規模美元資產拋售潮正在醞釀之中，環球資金正加緊部署，應對美國股匯債風暴來臨，人民幣、黃金等資產成為避險不二之選。

