李強赴俄舉行總理定期會晤並進行正式訪問

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，應俄羅斯總理米舒斯京邀請，國務院總理李強8月20日上午乘包機離開北京，赴莫斯科舉行中俄總理第二十九次定期會晤並正式訪問俄羅斯。國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機離京。



當地時間20日下午，李強乘包機抵達莫斯科伏努科沃機場。俄方在機場為李強舉行隆重的歡迎儀式。李強在俄羅斯政府高級官員陪同下檢閱了儀仗隊。



先期抵達莫斯科參加中俄總理定期會晤的國務院副總理何立峰、國務委員諶貽琴到機場迎接。中國駐俄羅斯大使張漢輝也到機場迎接。



李強表示，過去75年，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，歷久彌堅、歷久彌新。在習近平主席和普京總統的戰略引領下，新時代的中俄關係煥發出新的生機與活力，兩國政治互信更加牢固，各領域合作成果豐碩，友好情誼深入人心，國際協作緊密有效，樹立起新型國際關係和相鄰大國關係的典範。



李強指出，今年以來，兩國元首兩度會晤，為中俄關係在建交75周年的歷史新起點上實現新發展作出頂層設計和戰略部署。我此次到訪俄羅斯，是為落實兩國元首共識、賡續世代友好、深化互利合作而來。相信在雙方攜手努力下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係一定會有更加美好的明天。