馬會體育綜合大樓獲批建住宅　料涉500夥

賽馬會體育綜合大樓及多個露天網球場設施的山光道土地，獲批建三幢25層高住宅。（大公報） 中評社香港8月21日電／大公報報導，數十年來一直是香港賽馬會用作提供體育及康樂設施用途的跑馬地山光道48號體育綜合大樓，因應特區政府增加房屋供應，終落實在該土地興建中大型住宅項目，可建樓面約48.6萬方呎，料提供約500個約1000方呎的大型住宅單位。



屋宇署於6月份批出的7份住宅及商住發展項目建築圖則中，赫然發現一直是賽馬會體育綜合大樓及多個露天網球場設施的山光道土地，獲批在5層平台上興建3幢25層高住宅大廈，及一幢兩層高住客會所。賽馬會回復時指出，該會一直持有該幅土地，且原為住宅用途，只是於上世紀80年代決定將此地發展為體育綜合大樓。現因城規會近年認為賽馬會應積極落實此地的原有規劃意向，即作住宅用途，所以賽馬會今年便研究發展此地為兼容體育及康樂設施的住宅項目。



由於此地位於跑馬地較高位置，周邊皆是豪宅物業，業界相信賽馬會會興建平均單位面積逾千方呎的大型單位為主，以可建樓面計，約可提供400至500夥。



6月再現“零動工”



其餘獲批圖則的項目包括新世界（00017）及華潤集團合作的元朗龍田村項目，在兩層地庫之上，興建兩幢25層高住宅大廈，可建樓面約27.95萬方呎。另外，新世界透過收購取得的尖沙咀漢口大廈地盤，批建一幢28層高商住大廈，住宅及商業樓面各約3.96萬及9.91萬方呎，料提供約110個住宅單位。華懋與港鐵合作發展的東湧牽引配電站項目，獲批修訂圖則，由原先在5層平台之上建5幢47層住宅大廈，改為5層平台之上建兩幢44至45層高住宅大廈，總樓面略減約9%至約104.3萬方呎。



至於該署於6月份未收到任何動工通知，即不單私人住宅，連公營房屋及過渡性房屋也未有動工通知，此是自2022年1月後再現零動工。



此外，新地代理總經理胡致遠表示，預計下月初於網頁上載啟德天璽.天的售樓書資料，並於下月內推售。該盤位於協調道10號，兩期發展共提供1490夥，首期占906夥。另宏安地產落實於本周六首輪發售鰂魚湧FINNIE共60夥，於本周四截止認購登記。