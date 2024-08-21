董軍會見越南國防部長

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，國防部長董軍20日在京會見越南國防部長潘文江。



董軍說，中越是具有戰略意義的命運共同體，兩軍應乘勢而為，按照兩黨最高領導人的擘畫指引，堅定合作信念，加速提升各領域合作質效，保持雙方在政治工作、人員培訓、聯演聯訓、國際協作等領域合作勢頭，不斷擴大新領域，豐富新內涵，推動兩軍合作取得更多務實的成果。



潘文江說，越方願與中方繼續加強兩軍在團組互訪、邊境友好交流等領域合作，推動兩軍關係邁上新高度。