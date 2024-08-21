為基層減負專項工作機制會議在京召開

中評社北京8月21日電／據人民日報報導，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議8月20日在京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇主持會議並講話。他強調，要深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，以改革精神和嚴的要求，持續整治形式主義為基層減負，讓廣大基層幹部把更多時間和精力放到抓落實上。



會議強調，中辦、國辦印發的《整治形式主義為基層減負若干規定》是貫徹落實黨的二十屆三中全會精神的重要舉措，是加強作風建設的重要黨內法規，要扎實有力推動落地見效。進一步從嚴精簡文件，加大審核把關力度，在量的管控和質的提升上雙向發力。進一步從嚴精簡會議，提升會議質量效率。進一步統籌規範督查檢查考核，切實把面向基層的督查檢查考核總量減下來、頻次統籌好。進一步規範借調幹部，把已有的好經驗好做法固化下來上升為制度。進一步規範政務移動互聯網應用程序管理，持續深化整治“指尖上的形式主義”，穩步推進數字賦能基層工作。進一步規範明晰基層權責，因地制宜制定鄉鎮（街道）履行職責事項清單，統籌為基層減負與賦能，推動資源、服務、管理向基層下沉。進一步規範創建示範和達標活動，立足實際，注重實效。



會議強調，要加強學習宣傳，教育引導各級領導幹部轉變工作理念和方式，教育引導基層幹部深刻認識“減負”不是“減責任”、“減擔當”，更加積極主動開拓進取、真抓實幹。要完善配套制度機制，進一步細化要求、明晰流程、釐清責任。加強工作督促指導，壓實主體責任，常態化做好典型問題核查通報，推動從“解決一個問題”向“解決一類問題”延伸。中央和國家機關各部門、省級黨委和政府要發揮表率示範作用，把規定要求落實到各條線各領域各環節，推動整治形式主義為基層減負不斷取得實效。



專項工作機制成員單位、有關部門、各省區市和新疆生產建設兵團負責同志參加會議。會議以電視電話會議形式召開。