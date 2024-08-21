二手連錄低價　市區納米樓重災

西環堅尼地城KENNEDY 38有納米樓不足3年跌價12%。（大公報） 中評社香港8月21日電／大公報報導，納米樓淪為跌市重災區，市區單位亦未能幸免，樓價紛紛跌至“二字頭”。備受投資者追捧的西營盤單幢樓AVA 128，一個開放式單位剛以293萬元蝕沽，創該廈新低價，原業主持貨近10年賬面蝕逾百萬元；鄰近的上環文景大廈有開放式戶以258萬元蝕賣，創該廈至少12年樓價新低。＼大公報記者 林惠芳



隨著高成數按揭放寬，近年納米樓已失去光環，在淡市下更連番失守關鍵位。消息指，AVA 128低層B室，實用面積178方呎，屬全盤面積最細單位，以320萬元蝕放，劈穿300萬才獲承接，成交價僅293萬元，為該廈首宗“二字頭”交易，實用呎價16461元。據悉，原業主為投資者，於2014年底以400.2萬元一手購入，持貨近10年賣樓，賬面仍蝕107.2萬元，單位貶值26.8%。值得留意，同廈中層B室，實用面積178方呎，於2019年7月以480萬元易手，實用呎價26966元，相隔5年，今次低5層的B室單位呎價已降至1.64萬元，兩者差距近四成。



西環半新盤700萬沽 三年輸12%



另外，上環文景大廈亦有細單位蝕沽，代理指，成交是低層D室，實用面積195方呎，屬該廈面積最細的戶型，叫價270萬元，降至258萬元售出，實用呎價13231元，原業主2018年以410萬元入市，持貨逾6年賬面虧蝕152萬元，單位期內貶值37.1%。根據成交資料，今次造價料創文景大廈逾12年新低價，該廈低層A室，實用面積214方呎，於2012年5月以250萬元售出。

