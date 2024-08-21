﻿城市售票網獨家發售　每人每次限購兩張

中評社北京8月21日電／據大公報消息，內地奧運健兒代表團下周訪港，人未到已掀搶飛熱潮。代表團的三場演出門票將於明天上午10時起開售，鄭晴提提大家，由於門票需實名登記，並分流售票，限時10分鐘內完成交易，有意購票人士宜事前準備好持票人英文姓名、信用卡等資料，方便加快購票流程。



康文署提醒，除城市售票網外，從未授權任何人發售，公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會遭受詐騙，不但不能入場，亦會招致損失；公眾人士應妥善管理個人資料，不應隨意向他人透露，以免遭他人盜用作不法用途，引致嚴重後果。



內地奧運健兒代表團於8月29日至31日訪港期間，有三場公開活動，包括8月30日晚的“奧運健兒大匯演”，以及8月31日上午分別在伊利沙伯體育館及維園游泳池舉行的運動項目示範，門票將於城市售票網網頁（www.urbtix.hk）、流動應用程式URBTIX及電話購票（31661288）方式公開發售，每張20元，每人每次限購兩張。



門票以實名登記方式出售，持票人入場時須出示與門票所示姓名相同並附有相片的身份證明文件，以便核對身份。如有違者，將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還，持票人不得擅自更改門票資料或轉讓門票予他人使用。