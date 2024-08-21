﻿警隊義工教打拳　助邊青回正軌

中評社北京8月21日電／據大公報消息，香港警察義工服務隊於2004年成立，致力推廣、統籌及組織警察義工服務，轄下有眾多由警隊紀律及文職人員組成的義工團隊，熱心參與不同的公益服務。駐守新界北總區快速應變部隊的警署警長阿健，堪稱“多功能義工”，他擔任警察義工已有19年，一直在公餘時間利用個人專長回饋社會。



馴犬裝修發揮所長服務社群



1994年加入警隊的阿健，曾任機場特警及俗稱“飛虎隊”的特別任務連，2005年應同袍邀請加入警察彩虹義工隊，他說在飛虎隊的鍛煉非常刻苦，休假時想放鬆一下，而自己個性好動，想多做一些有意義的事，便決定踏上做義工的第一步。



阿健回想起當時參加的首個義工活動是賣旗，性質雖簡單，但幫助到別人所帶來的正能量及滿足感，令他一直充分投入往後近20年的義工服務；由於父親從事裝修業，阿健在父親身上亦學懂掌握基本裝修技巧，因此經常為長者的破舊家居作基本修復和髹油；身為特警、體格強健的他，亦協助慈善團體為居於唐樓的行動不便長者派遞白米，每次都會用雙手各提兩大包五公斤白米，撐上多層樓梯。



阿健也將工作上學到的專業知識用於義工服務。他身為飛虎隊攻擊犬的訓練員，曾到荷蘭深造馴犬技術，並考獲相關教練資格；他在2020年以“動物守護大使”及“心靈撫慰犬導師”雙重身份，走入校園教導學生領犬技巧。他憶述“當時部分社會人士對警務人員仍存有誤解和抗拒”，透過訓練犬隻接觸學生，令學生更瞭解警察工作，成功打破隔閡。阿健亦運用其體能訓練經驗，於服務邊緣青少年的警隊義工計劃“奮進行動”中，擔任青少年拳擊班體能教練，透過運動向他們灌輸紀律及正向價值觀的重要性。



阿健表示，受助者回報的每一個笑容，正是支持他多年來把公餘時間奉獻社會的動力，參與義務工作除了讓他有更多機會連系社會不同年齡及階層，更透過經常帶同兒子參與各項服務增進了父子情，能共同感受和傳播“施比受更有福”的正向精神。