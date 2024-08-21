中評社北京8月21日電／網評：終院裁決捍衛“違法必究”的法治精神



來源：大公報 作者：陳子遷



香港終審法院日前駁回黎智英等7人就2019年參與所謂“流水式集會”非法集結一案的上訴，維持原判定罪。本案中，上訴人引用英國最高法院Ziegler及Abortion Services案判決，主張法庭應按照兩案的判決，對控罪做“執行相稱性”測試。終院頒下判詞指出，香港法庭不應跟隨英國最高法院近年兩宗案例所訂立的原則，因為英國法制背景和香港不同，批評上訴人的觀點完全違背香港已確立的憲法挑戰有關的原則，特別是違反了評估“相稱性”的公認原則，而所謂“流水式集會”違反法例，因此下級法院在定罪前根本毋須評估“相稱性”。



筆者認同終院5位法官的判詞，人權不應成為非法集會的借口。終院裁決對於法律概念的闡釋和修正，體現了香港司法機構的專業性與獨立性，任何人舉行集會都必須符合法例要求。亦表明香港言論自由受法律保護，但任何人打著言論自由的幌子進行非法集會，必將承擔違法後果。



是次終院裁決是對香港法律體系的堅定維護，亦令大眾能明白到，英國的判決和案例與香港法律背景的差異，英國所適用的某些原則，不能簡單套用於香港。事實上有很多的案例之中，香港法院包括終審法院已曾拒絕適用英國法院的一些原則，例如今年3月高等法院的上訴庭在譚德志煽動案中，就上訴人引用英國樞密院“千里達煽動罪”案例，上訴庭則對該案例是否適用於詮釋本港煽動罪“有所保留”。終院判詞強調，憲法挑戰在香港已確立完善步驟，包括衡量施加限制決定是否與合法目的有關、做法是否合理地必須、有否取得社會利益及保障權利的平衡、有否造成不可接受的苛刻重擔等。



在香港法制下，一般司法行為包括定罪決定，不可被獨立地根據“相稱性”作覆核，因為有關法例已被裁定合憲。本案被告對《公安條例》的憲法挑戰被拒，也沒有向警方反對遊行決定提出挑戰，下級法院定罪前毋須再進行“相稱性”測試。若然《公安條例》已被裁定合憲，其拘捕必然也是合憲，這是執法必要的部分。

