中評社北京8月21日電／網評：早日構建香港數據交易平台



來源：大公報 作者：容海恩



全球經濟模式不斷轉變，為推動經濟高質量發展，數字經濟是當中不可或缺的一環。特別是近年內地多個城市，如北京、上海、深圳等均已先後設立數據交易平台或數據交易所，積極開拓數據交易和服務。反觀香港，雖然金融管理局的“商業數據通”、香港科技園公司的“數據共享平台”等均與數據交易相關，但整體而言仍屬起步階段，筆者認為政府要加快步伐，更積極開拓數據交易和服務。



香港作為國際金融中心，數據交易頻繁，具備建立“數據交易平台”的客觀條件，而內地的成功經驗正好為香港提供經驗指引和技術基礎，現時可謂完善有關平台的合適時機。



據預計，到2030年中國數據交易行業市場規模有望達到5155.9億元人民幣，當中涵蓋的數據資源應用場景豐富，金融、通信、製造工業、醫療健康和交通運輸等行業均對於數據產品的應用需求呈上升趨勢，經濟收益十分可觀。



事實上，“數據交易平台”可簡化數據在不同市場參與者之間的流通，助力銀行等金融機構實現數據化經濟，例如將金管局推出的“商業數據通”的效益推廣至整個金融行業，乃至全香港。再者，“數據交易平台”亦可以聯繫各孤立的數據網絡，以提升運營表現及添加經濟附加價值。



2022年12月，《中共中央、國務院關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》（“數據二十條”）發布，為數據交易定明方向指導和改進意見，當中的高屋建瓴地對數據產權制度、數據要素流通和交易制度、數據要素收益分配制度、數據要素治理制度等均值得香港參考和借鏡。

