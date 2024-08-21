中評社北京8月21日電／網評：匯聚全球華人反“獨”促統的強大力量



來源：大公報 作者：朱松嶺



2024年8月20日，全球華僑華人促進中國和平統一大會時隔十四年再度在香港隆重舉行。這場舉世矚目的大會，不僅匯聚了來自全球各地的華僑華人代表，更成為展示中華民族團結力量、推動和平統一進程的重要舞台。在大會開幕之際，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧專門發來賀信，表達了新形勢下中央對全球華僑華人參與祖國和平統一事業的高度重視與殷切期望。中央統戰部部長石泰峰在大會上發表了深刻而具有戰略意義的講話，全面闡述了中央在當前複雜多變的國際形勢下，對台工作的戰略考量和最新表述，展現了中央在對台工作上的冷靜思考、沉著應對的戰略定力。



重申和平統一立場本身，就是在新形勢下對落實新時代黨解決台灣問題總體方略的最新政治決斷。這一決斷不僅體現了中央在對台工作上的戰略定力，更是在複雜多變的國際局勢中，對國家主權和領土完整的堅定維護。尤其是在賴清德發表“520講話”公然叫囂新“兩國論”，使得兩岸關係更加嚴峻，西方反華勢力乘勢加大了打“台灣牌”的力度和頻度，試圖將台灣問題進一步國際化，以遏制中國的發展，阻礙中國的統一。



面對這些挑戰，本次全球華僑華人促進中國和平統一大會的舉行，既體現了全球華僑華人反“獨”促統的強大意志，也明確表明了中央對和平統一的堅定立場不僅沒有變化，反而更加堅定。這是對國際社會以及台灣島內分裂勢力的一次有力回應，表明對台工作的主導權和主動權始終牢牢掌握在祖國大陸手中，始終牢牢掌握在中央手中。



任何“台獨”活動都注定失敗



在當前複雜嚴峻的關鍵時刻，此次大會向全世界傳遞出清晰而強烈的信號：中國在推動和平統一進程中的立場不會動搖，任何形式的“台獨”分裂活動都注定失敗。在中央的堅定領導下，和平統一的歷史大勢不可逆轉，任何外部勢力的干預都將被中華民族實現完全統一的堅定決心、堅強信心、強大勢力所擊退。和平統一不僅是國家戰略的重要組成部分，更是中華民族走向偉大復興的必然選擇。

