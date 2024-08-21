兩岸關係發展如同大江東去　不可阻擋

中評社北京8月21日電／據大公報消息，2024年“全球華僑華人促進中國和平統一大會”昨日在香港隆重舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發來賀電，向大會召開表示熱烈祝賀。中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰出席大會並致辭。全球50多個國家和地區的華僑華人團體共1200多人出席大會，大會通過了《香港宣言.2024》，發出海內外中華兒女反“台獨”促統一的最強音。



王滬寧在賀信中指出，一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所系。我們要始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅定不移推進祖國和平統一進程。期待各界以今次大會為契機，為港澳台海外反“獨”促統運動發展注入新動能。王滬寧的講話，體現了中央對今次大會的高度重視，對海內外中華兒女反“獨”促統、共同創造中華民族美好未來的殷切期待。



事實清晰地說明，解決台灣問題的主導權、主動權始終掌握在祖國大陸這一邊，“台獨”是歷史逆流、是絕路、是死路。兩岸關係發展如同大江東去，水有拐彎處、有回頭浪，但滾滾向前、不可阻擋，無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體態勢和祖國統一的歷史大勢。解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的歷史任務，要堅決擔起時代重任，堅定反“獨”促統。



石泰峰在致辭中提出“五點希望”，與全球華僑華人共勉：堅定中華民族認同，鑄牢中華民族共同體意識；堅定祖國統一自信，不斷擴大島內支持統一的民意基礎，持續鞏固國際社會一個中國格局；堅定反對“台獨”分裂，敢於擔當、亮劍，時刻警惕“台獨”分裂和外部干涉勢力的動向，堅定維護國家主權和領土完整；堅定增進同胞福祉，共創美好未來；堅定營造良好環境，共同講好中國和平統一的故事，講清中國統一給世界帶來的發展機遇。



石泰峰高度肯定香港愛國傳統源遠流長，回歸祖國以來，廣大港人發揮主人翁精神，自強不息，堅定推動“一國兩制”實踐穩步前行，取得舉世公認的成功。經歷修例風波後，香港全面準確貫徹落實香港國安法和《維護國家安全條例》，進一步築牢維護國家安全屏障，全面落實“愛國者治港”原則，全力拼經濟、謀發展，積極融入國家發展大局，進入了由亂到治走向由治及興的新階段。“一國兩制”實踐在香港不斷發展，將為實現祖國完全統一提供重要借鑒，發揮重要作用。

