港產“世一”精靈訓練員只有十六歲

中評社北京8月21日電／據大公報消息，兩天前的八月十九日，在一年一度的Pokémon GO世界賽中，來自香港的十六歲少年鄭業楷在決賽中擊敗荷蘭玩家，成為史上首位獲勝的來自中國香港的精靈訓練員。



二○一六年，Pokémon GO剛剛推出時，那一夜之間席捲香港的氣勢猶在眼前，那段時間滿街都是捧著手機抓精靈的“精靈訓練員”。毫不誇張地說，Pokémon GO是迄今為止香港玩家面最廣的遊戲之一，擊穿了年齡層，不論男女老幼都玩；也擊穿了遊戲圈，無論此前有沒有玩遊戲，都沉迷其中。我也是其中之一，和身邊的同事、朋友一起，玩得不亦樂乎。



轉眼八年，遊戲熱度下降。相比起《英雄聯盟》全球總決賽動輒破百萬美元的獎金，Pokémon GO世界賽的冠軍獎金衹有兩萬美元，真是聊勝於無。而從另一個角度看，沒有高額的獎金，依然為這款遊戲投入時間與精力，一定是真愛了。



打開決賽的直播回放，雖然太久沒玩，鄭業楷決賽中使用的許多小精靈我已經叫不出名字，自然也不能完全理解他使用的戰術與技巧，但基本的界面與操作依然很熟悉，仿佛時光一下回到八年之前。很神奇的是，即使提前已經知道結果，但回看比賽的直播還是會很緊張，全過程都為鄭業楷捏著一把汗，直到當他三比一最終戰勝對手的那一刻，如潮的快樂噴湧而出，順著網線從遙遠的夏威夷檀香山傳到了我的心中。



真幸福呀！在十六歲，成為了香港的“世一”。