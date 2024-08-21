科創板改革帶來新氣象

中評社北京8月21日電／據新華社報導，8月19日，《關於深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》（以下簡稱“科八條”）落地滿兩月。



兩個月以來，一系列政策措施及典型案例漸次落地，亮點紛呈。科創板發行承銷試點持續深化，增加了網下打新需持600萬元科創板股票的要求，調整了適用新股定價高價剔除比例；同時，兩個月以來科創板共有14單併購案例相繼落地，政策東風下的產業併購持續火熱。



此外，科創板“提質增效重回報”行動深入實施，“科八條”發布後科創板新增披露專項行動方案近60家，板塊整體覆蓋率超七成。並且，科創板指數“上新”不斷，持續為耐心資本創造更多產品工具。



科創板發行承銷試點持續深化



8月16日，上交所、中國結算發布《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2024年修訂）》，對投資者參與科創板網下發行業務，增加了持有科創板市值（前20個交易日日均市值600萬元以上）的要求。這是上交所落實“科八條”，開展深化發行承銷制度試點的又一行動。



在業內人士看來，這一舉措有助於吸引更多科創板增量資金，能夠引導資金長期持有科創板公司股票，促進金融資源向科創領域傾斜。



此前，上交所在發布“科八條”當日同步發布答記者問，明確在科創板試點調整適用新股定價高價剔除比例。7月24日晚間，龍圖光罩作為首家在發行定價環節適用剔除3%最高報價比例的科創板IPO企業發布了新股定價結果。



有市場人士表示，剔除3%最高報價可以在一定程度上打消投資者報高價入圍的心態，使得報價相對集中。從數據來看，龍圖光罩的報價也沒有出現“抱團壓價”的現象，定價總體合理。



