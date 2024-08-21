“何以敦煌”藝術大展上海啟幕

中評社北京8月21日電／據大公報消息，作為向敦煌研究院建院80周年的獻禮，以及上海旅遊節的重要文化項目，“何以敦煌”敦煌藝術大展將於9月20日至12月20日在上海中華藝術宮舉辦。本次展覽將匯集敦煌研究院館藏展品共計168件套，多件重量級國寶文物首次亮相上海。



據悉，本次展覽形式為“文物＋復刻經典洞窟＋壁畫彩塑”。值得一提的是，本次亮點紛呈的展覽可謂是“666”。第一個“6”，為六大“首展”為敦煌研究院館藏文物中體積最大的《北涼石塔》，見證敦煌文化包容互鑒的莫高窟六字真言碑，證實記錄莫高窟開鑿時間的《聖歷碑》，入選《國家寶藏》的《歸義軍衙府酒破歷》，禁止出國（境）展覽文物北魏刺綉佛像供養人的上海首展。以及，國家文物保護項目《藏經洞》數字回歸成果最大規模全球首展。第二個“6”，是六個原窟1：1復刻“洞窟”。包括被稱為“融會多元的萬神殿”的西魏第285窟、“精美塑像館”盛唐第45窟、被常書鴻先生稱為“最美飛天”的盛唐第320窟、“最美的涅槃佛”中唐第158窟、“描繪入微的千手千眼觀音”元代第3窟和“打開中世紀世界歷史的鑰匙”的第17窟。第三個“6”，則是六件價值珍貴“藏經洞遺書”原件及其覆製品。



這次展覽選取的6件文書，包括世界上現存最早標有明確紀年的雕版印刷品《金剛般若波羅蜜多經》，世界上現存古代星圖中年代最早、星數最多的《全天星圖》，現知最早的紙質抄本歷日《太平真君十一年、十二年歷日》，中國歷史上最早的一部圍棋論著《棋經一卷》，我國最早的由國家頒布具有藥典性質的藥學著作《新修本草》，以及中國最早的水利法典《開元水部式》。